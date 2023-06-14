تراجع أسعار الذهب 25 جنيها في بداية التعاملات.. بكم عيار 21 الآن؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها الملحوظ منذ عدة أيام داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، حيث سجلت الأسعار اليوم انخفاضا جديدا يقدر بنحو 25 جنيها مقارنة بأسعار أمس، وذلك في بداية التعاملات، في ظل هبوط سعر الجنيهات والسبائك التي شهدت الفترة الماضية إقبالا من جانب المواطنين على شرائها وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 2285 جنيها، بعد أن سجل أمس الثلاثاء 2310 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 الآن 1959 جنيها للشراء بدلا من 1980 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ويبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2611 جنيها بعد وصل أمس إلى 2640 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 22 اليوم 2394 جنيها، بعد أن بلغ أمس الثلاثاء 2394 جنيها.

ويسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية 1523 جنيها، بعد أن سجل 1540 جنيها للشراء وعيار 12 يبلغ في بداية التعاملات 1306 جنيهات بدلا من 1320 جنيها.

أسعار الجنيهات والسبائك

وبالنسبة لسعر السبائك والجنيهات الذهبية، هبطت في بداية تعاملات اليوم ليسجل سعر الجنيه 18280 جنيها بعد أن وصلت أمس إلى 18480 أما السبائك فيبلغ سعرها اليوم 81215 جنيها بدلا من 82104 جنيهات للشراء.