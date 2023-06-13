أسعار الذهب تواصل التراجع.. والجرام يخسر 15 جنيها من قيمته

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وتقدر خسائر المعدن الأصفر منذ التعاملات الصباحية بنحو 15 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2295 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 2295 جنيهًا، ليخسر نحو 15 جنيهًا مقارنة مع 2310 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 2623 جنيها، مقارنة مع 2640 في التعاملات الصباحية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1967 جنيها للشراء مقارنة مع 1980 جنيه للجرام في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية إلى 1530 جنيهًا بالنسبة للشراء، مقارنة مع 1540 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وتراجع عيار 12 إلى 1311 جنيها في منتصف التعاملات مقارنة مع 1320 جنيهًا سعر التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم 18360 جنيهًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، مقارنة مع 18480 جنيها، في التعاملات الصباحية.