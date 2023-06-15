رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وسفير اليابان يفتتحان مركزاً للصم

شهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حفل تجديد مبنى جمعية الناردين لتعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية، بحضورالسفير أوكا هيروشى سفير دولة اليابان في مصر، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بإبروشية الكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مديرة جمعية الناردين، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

خدمة الصم والبكم في الكنيسة الأسقفية

قال رئيس الأساقفة في كلمته أثناء ترحيبه بسفير دولة اليابان: نحتفل اليوم بحدث مهم للغاية قى حياة الإبروشية فعلى مدار 59 عامًا، تميزت الكنيسة بخدمتها للصم وضعاف السمع، إذ يعتبر التعليم هو أساس المستقبل لكل إنسان، مهما كان مقدار الإعاقة، فكانت الجمعية بمثابة منارة رجاء لكل الذين يواجهون التحديات للنمو والتعلم، فساعدت الجمعية لأن يصلوا لكامل طاقتهم.

وأضاف رئيس الأساقفة: نحتفل بتجديد المبنى ليخدم الصم وضعاف السمع، حيث شمل التجديد الأمور التى تحتويها الجمعية والبناية والفصول والورش والوحدة السمعية، والآن بعد التجديد تزيد لدينا مشاعر الفخر، فالجمعية رمز للالتزام بالعملية التعليمية.

التعلم الإيجابي للصم والبكم

واستكمل رئيس الأساقفة: خالص الشكر لشعب اليابان والسفارة اليابانية في مصر، لمساهمتهم تمهم الفعالة لوحدة تعليم الصم بكل ما قدموه من دعم طوال المشروع، الذي خلق مساحة تسمح بالتعليم الإيجابي الفعال مخصصة للصم وضعاف السمع.

مشروع مشترك مع السفارة اليابانية

وألقى السفير أوكا هيروشي كلمة تهنئة قال فيها: يسعدني وجودي معكم للاحتفال بجمعية الناردين والانتهاء من أحد مشاريع منحة السفارة اليابانية للمشروعات وأمن الإنسان، مضيفًا: عملنا مرات عديدة سويًا فى مشروعات مختلفة للجمعية.

وأكد سفير اليابان: سرنى أن أشاهد لحظات الانتهاء من المشروع الخامس بين السفارة والجمعية، إذ كان لي فرصة لتفقد المبنى بعد تجديده مع رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي وأسعدني أن أرى الابتسامة على وجوه الأطفال، والمساهمة التي قدمتها الجمعية للأطفال ذوى الإعاقة.

كما شاركت منال حامد مدير إدارة التدريب بمديرية تضامن القاهرة بكلمة تهنئة قائلة: أسعدني الحظ أن أتعامل مع جمعية الناردين، ليس فقط لتدريب أبناءنا من الصم، لكن لتدريب العاملين بجهات التضامن على لغة الإشارة.

جولة تفقدية للمبنى

بدأ الاحتفال بجولة تفقدية اصطحب فيها رئيس الأساقفة السفير الياباني، لمبنى جمعية الناردين بعد التجديد، الذي استمر على مدار عامين لمشاهدة فصول المراحل المزودة بالشاشات الذكية، وورش مشغولات الخرز، ووحدة السمعيات وشرحها بنموذج مُمفصل بالإضافة للقسم الداخلى وورشة تعليم النجارة والحرف اليدوية وورش التطريز والخياطة وفن الخيامية، ثم تقديم فيلم قصير عن الجمعية قبل وبعد التطوير إذ ذكر الفيلم كيف ساهم هذا التجديد فى تحسين بيئة العملية لتعليم الأطفال، بالإضافة لكلمات تهنئة من كل من رئيس الأٍساقفة وسفير دولة اليابان وممثل وزارة التضامن، وتقديم بعض الهدايا التذكارية.

حضر الحفل دينا حامد استشارى مشروع المنح الصغيرة بسفارة اليابان وجيهان عبد العزيز مدير عام مصر القديمة الاجتماعية ودكتورة منى العقاد استشارى أمراض السمع والاتزان وهالة محمد أحمد رئيس قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية بمصر القديمة وعلا عادل مدير عام إدارة غرب مدينة نصر وأمل محمود نجيب منسق إدارى بإدارة التدريب بالمديرية ومنال حامد مدير ادارة التدريب بمديرية تضامن القاهرة وأحمد عبد الفتاح مسئول تطوير مؤسسة مصر الخير ودكتورة سحر الألفى مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والقس مينا نبيه كاهن خدمة الصم بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالعتبة.