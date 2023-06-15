وزير النقل: خط التجارة العربي يربط مصر بالأردن والعراق ودول الخليج

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ممر «العريش - طابا»، يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى ميناء العريش على البحر المتوسط، يربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش، ثم من العريش إلى بئر العبد بواقع 350 كيلومترا أخرى، متابعا: «دلوقتي بنرفع كفاءة خط (بئر العبد - بالوظة - الفردان)، وواصلة شرق بورسعيد اللي كانت موجودة من قبل 2011، لأن قضبان الخط كلها اتسرقت».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الخط جرى التخطيط له للمرور بمنطقة الصناعات الثقيلة في منطقة لبنى، ومصانع العريش للأسمنت، ومصانع الأسمنت الأخرى الموجودة في المنطقة، ومصانع الرخام ومنطقة الحسنة ونخل، متابعا: «أهالينا في سيناء لما يكون عندهم قطر يربط من الشمال والجنوب هيبقى نقلة، وأمن وأمان كبير جدا في شبه جزيرة سيناء».

وتابع وزير النقل: «بنعمل خط التجارة العربي، وده هيجيب بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من خلال سكك حديد عندهم إلى منطقة العقبة، ومنها إلى طابا، وعندنا شركة الجسر العربي للملاحة بتنقل بعبارات مملوكة لمصر والأردن والعراق، وبتنقل من طابا لنويبع، وبنتحرك بريا بالصادرات الأردنية لأمريكا والدول الأوروبية عن طريق الخط ده».