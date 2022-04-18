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إصابة الفنانة آية سماحة بالتسمم بسبب مبيد حشري

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:38 م | الإثنين 18 أبريل 2022
آية سماحة

آية سماحة

كشفت الفنانة آية سماحة عن حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة بالأمس، أدى إلى إصابتها بتسمم، أثناء تصويرها في منطقة شبرامنت.

وقالت آية سماحة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا كنت بصور امبارح، في منطقة شبرامنت، وكنت أشعر باستياء شديد بسبب الحشرات المتواجدة في المكان، فقمت برش مبيد حشري بكمية كبيرة، وحسيت بعدها بنصف ساعة إني دايخة وألم رهيب في جسمي».

إصابة آية سماحة بالتسمم 

وأضافت آية سماحة، أنها توجهت إلى المستشفى على الفور، لعمل فحوصات طبية، وعقب نتيجة التحاليل، تم نقلها إلى الطوارئ، لإصابتها بتسمم، ما أدى إلى تذبذب في ضربات القلب.

خروج آية سماحة من المسشفى  

وأختتمت «سماحة» حديثها مع «الوطن»، قائلة إنها خرجت من المستشفى صباح اليوم، وذلك عقب تحسن حالتها الصحية، ولكنها ممنوعة من بعض المأكولات اليوم، والراحة التامة في السرير.

مشاركة آية سماحة في مسلسل راجعين ياهوي

تشارك الفنانة آية سماحة في مسلسل راجعين ياهوي، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، بطولة خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وطارق عبد العزيز، وأنوشكا، ووفاء عامر، وجلا هشام، وأحمد بدير، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، ونور النبوي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، ليقرر بليغ العودة إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

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