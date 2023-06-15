«التعليم» تحدد درجات النجاح للمواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة، والبالغ عددهم 783 ألف طالب، بينهم 276 ألفا بالشعبة الأدبية، و391 ألفا بالشعبة العلمية، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، وسط إجراءات صارمة ومشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليم: المواد الغير مضافة للمجموع بها نجاح ورسوب

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، مشيرة إلى أن المواد الغير مضافة للمجموع لا تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة، ولكن بها نجاح ورسوب.

وحددت الوزارة توزيع درجات امتحانات المواد غير المضافة للمجموعة للثانوية العامة، وهي مادة التربية الدينية من 25 درجة ودرجة النجاح 12.5 درجة، أما مادة التربية الوطنية من 25 درجة ويشترط للنجاح الحصول على 12.5 درجة، أما مادة الاقتصاد والإحصاء فهي من 50 درجة ودرجة النجاح هي 25 درجة.

بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة الأحد المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة، سوف يبدأون امتحانات المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يونيو الجاري، بمادة اللغة العربية، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات صارمة ومشددة.

وطالبت جميع أفراد الأمن الإداري داخل اللجان الامتحانية، بتفتيش الطلاب ذاتيا من خلال العصا الإلكترونية، لمنع دخول التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الذكية والأقلام السحرية، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

توقف امتحانات الثانوية العامة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن امتحانات الثانوية العامة 2023، سوف تتوقف بدءا من يوم 27 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل، لمدة 5 أيام، وذلك بمناسبة عيدالأضحى المبارك، على أن تستأنف يوم 2 يوليو، بمواد الفيزياء والتاريخ، مؤكدة أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بها كاميرات مراقبة، متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وأيضا بغرف العمليات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير الامتحانات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على ضبط أى حالات غش قد تحدث داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.