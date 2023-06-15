«السياحة»: إقامة 50% من حجاج المستوى الاقتصادي بفنادق تبعد عن الحرم بـ1250 مترا

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن 50% من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البرى والاقتصادي طيران»، اختاروا السكن خلال فترة تواجدهم بمكة المكرمة خلال الحج بفنادق تبعد عن الحرم بنحو 1250 مترا، فيما اختار نحو 30% من حجاج المستوى الاقتصادي، تقسيم فترة إقامتهم بمكة، بين فنادق لا تبعد عن الحرم بأكثر من 250 مترا، وأخرى تبعد عن الحرم بمسافة تصل إلى 4 كيلومترات.

ولفت إلى أن الـ20% المتبقية من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي، اختارت السكن خلال إقامتها بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى بنحو 4 كيلومترات.

برامج تحسين السكن

وأضاف لـ«الوطن»، أن اختلاف السكن بالنسبة لحجاج المستوى الاقتصادي، يعود إلى برامج تحسين السكن الاختيارية، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لمنح حجاج المستوى الاقتصادي الفرصة في اختيار السكن الذي يناسبهم، موضحا أن الوزارة وضعت أسعارا محددة لكل برنامج من برامج تحسين سكن الحجاج.

%75 من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأشار إلى أن عدد حجاج المستوى الاقتصادي، يبلغ نحو 12 ألف حاج، بما يعادل 75% من حصة تأشيرات الحج السياحي، لافتا إلى أن كل حجاج السياحة، سيحصلون خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة على وجبتين غذائتين «فطار وعشاء»، كما سيحصلون على 3 وجبات غذائية خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.