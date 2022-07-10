مجازر الجيزة تستقبل 2048 أضحية للمواطنين في أول يومين بالعيد

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، أن المجازر الحكومية المعتمدة بالمحافظة استقبلت 2048 أضحية للمواطنين خلال أول يومين لعيد الأضحي المبارك، مما يعكس مدى الالتزام والاستجابة من المواطنين على الذبح بالمجازر، وكذا الفاعلية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

محافظ الجيزة: فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين، للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق، حفاظاً على البيئة والمظهر العام، وأوضح المحافظ أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، لذبح الأضاحي.

استمرار عمل غرف عمليات المحافظة

وأكد محافظ الجيزة استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ومتابعة غرف العمليات على مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات، في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

تكليفات محافظ الجيزة بفتح المجازر بالمجان

وأصدر محافظ الجيزة، في وقت سابق، قراراً بفتح جميع المجازر التابعة للمحافظة بالمجان، وذلك لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجاناً، على أن يقوم المواطن أو الجمعية أو أي جهة تقوم بالذبح، باصطحاب الجزار للقيام بأعمال الذبح.

كما كلف المحافظ جميع مديري المديريات ورؤساء المركز والأحياء برفع حالة الطوارئ طوال أيام العيد، مع إلغاء جميع الإجازات للعاملين بالعمل الميداني وأجهزة المرافق داخل المحافظة، والحرص على التواجد يومياً خلال أيام العيد.