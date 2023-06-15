أستاذ اقتصاد للقاهرة الإخبارية: مخاوف على الهوية الأوروبية من اللاجئين

قال الدكتور عبداللطيف الدرويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة «كارتياف متروبوليتان» البريطانية، إن معاملة اللاجئين في أوروبا تشهد ازدواجية للمعايير واضحة، بسبب قلة المستوى والخشية على الهوية الأوروبية من اللاجئين في موضوع التقاليد والمفاهيم.

خشية على الهوية الأوروبية

وأضاف الدكتور عبداللطيف الدرويش، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك خشية على الهوية على ما يطرحه القوميين الأوروبيين في الأحزاب المختلفة في المنطقة الأوروبية.

تدفق اللاجئين من سوريا وفلسطين

وأوضح أنه حين تصبح المسألة ظاهرة عامة وليست قليلة، يبدأ الأوروبيون في الشعور بالأزمة، وأنهم جزء منها، وهم السبب في كل ما حصل في الدول التي يأتي منها غالبية اللاجئين، من سوريا إلى فلسطين، فبالتالي تعميم الأزمة يدفع إلى حلها.

وذكر أن مشكلة اللاجئين من الناحية الإنسانية الكل مسؤول عنها، وهناك مسئولية للأنظمة السياسية في دول العالم الثالث، فمن المنطلق الأخلاقي يجب أن تكون هناك نظرة إلى الاقتصاد وإعادة توزيع الثروات في العالم.