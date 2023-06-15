أرخص أنواع اللحوم السودانية وأماكن بيعها في سوهاج.. تخفيضات كبرى

أرخص أنواع اللحوم السودانية وأماكن بيعها في محافظة سوهاج وأسعارها تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

تستعرض «الوطن» أرخص أنواع اللحوم السودانية في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أرخص أنواع اللحوم السودانية وأماكن بيعها

قال محمد حسين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إن اللحوم السودانية موجودة في الهيبرات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية.

أرخص أنواع اللحوم السودانية

وأضاف «حسين» في تصريح لـ«الوطن»، أنه هيبرات الشركة المصرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق، وهي كالتالي:

- هيبر المصرية بمركز طما

هيبر المصرية مركز جهينة

هيبر المصرية بمركز جرجا

هيبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

سعر كيلو اللحوم السودانية

وأشار وكيل مديرية تموين سوهاج، إلى أن سعر كيلو اللحوم السودانية في منافذ التموين والتجارة الداخلية، سجل 195 جنيها للكيلو الواحد.

ضبط الأسواق ومنع الاحتكار

وتابع وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، أن مدرية تموين سوهاج تعمل على قدم وساق وبشكل دائم ومتواصل لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، ومحاربة الغش، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.