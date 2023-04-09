توسعت مديرية تموين الدقهلية في نشر أماكن بيع اللحوم السودانية بالمحافظة مع تخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها من اللحوم البلدية، ونشرت عددا كبيرا من المنافذ التي يستطيع المواطن شراء اللحوم وبأسعار مناسبة وتحت إشراف من الطب البيطري والتموين.

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» إن أماكن بيع اللحوم السودانية في الدقهلية مع تخفيضات تصل إلى 25% متوفرة في عدة منافذ داخل محافظة الدقهلية فلدينا عدد 25 منفذا على مستوى المحافظة طازجة ومبردة.

أماكن بيع اللحوم السودانية في الدقهلية تخفيضات تصل إلى 25%

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن سعر بيع اللحوم السودانية في الدقهلية تخفيضات تصل إلي 25% فيبدأ سعر الكيلو من 190 حتى 200 جنيه على حسب نوع اللحمة والقطعية، وهناك إشراف تام عليها من قبل مديرية التموين والطب البيطري ومحافظة الدقهلية.

منافذ بيع اللحوم السودانية في الدقهلية تخفيضات تصل إلى 25%

وتابع وكيل الوزارة: «تتوافر لدينا كميات كبيرة وعليها إقبال كبير من قبل المواطنين وعن أماكن المنافذ لدينا 7 منافذ بمدينة المنصورة، اثنين في شارع الجيش واثنين آخرين في شارع قناة السويس، ومنفذ في نهاية شارع الأتوبيس الجديد، وآخر في ميدان الهابي لاند، ومنفذ عند شارع عبد السلام عارف، بالإضافة وجود 18 سيارة متنقلة تبيع كافة السلع التموينية من لحوم مجمدة ودجاج وسلع أخرى كل سيارة لها خط سير ثابت في عدد من المراكز».

وأشار إلى أن هناك استعدادات تامة من قبل مديرية التموين على اللحوم وتشديد الرقابة على الأسواق واستمرار حملات التفتيش على المنافذ كما تم تجهيز كميات إضافية من اللحوم السوداني لعرضها وضخها للمنافذ خلال فترة العيد.