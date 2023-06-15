المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المعركة الحالية ستحدد شكل العالم الجديد

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أن هناك معركة تجري حالياً من أجل المستقبل وقالت إنه عندما تنتهي هذه المعركة، سيتحدد شكل العالم الجديد.

هيمنة الغرب تعني تحول العالم لمستعمرات

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن فوز منطق القوة الغربية المهيمنة يعني أن العالم سيتحول إلى مستعمرات، وأوضحت أن روسيا تقاتل من أجل أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة، تملك سياستها الخارجية والداخلية.

العالم يفهم الاستفزازات الغربية

وتابعت أن العالم يفهم الاستفزازات الغربية في أوكرانيا، ويدرك من أين بدأ النزاع، وأن الأزمة في أوكرانيا بدأت عندما حدث انقلاب على السلطة، ومحاولة إنشاء موطئ قدم للغرب ضد روسيا.