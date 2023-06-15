مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المشروعات والافتتاحات رسائل طمأنة للمستثمرين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الافتتاحات التى حدثت أمس واليوم، رسائل طمأنة لكل العاملين بمجال الاستثمار، خاصة الاستثمار الخاص، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يقوم بدور كبير في الترويج للاستثمار في مصر بالقول والفعل.

أكبر الخطوط الملاحية في العالم

تابع «صبري»، في مداخل هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، «المستثمرين موجودين وكبار الشركات، وشايفين الإنجازات اللى بتحصل في مصر، وأكبر الخطوط الملاحية في العالم، متابعة الإنجازات اللى بتحصل، ودي رسالتنا للجميع، الظروف صعبة، لكن فيه نتائج اقتصادية كبيرة بتحصل على أرض الواقع، هتحقق طفرة اقتصادية ضخمة».

لجنة الاستثمار الخاص

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن مصر تحولت لمركز تجارة إقليمي في المنطقة، في ظل تنوع رسائل الطمأنة التي تضمنت افتتاح مصانع الرخام والكوارتز».