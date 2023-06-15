روسيا: الأضرار الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا تبلغ 18 مليون دولار

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الخميس، إن الأضرار الاقتصادية والسكنية، الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، تجاوزت 1.5 مليار روبل، أي حوالي 18 مليون دولار، وفقًا للتقديرات الأولية، وسيتم تحديث هذا الرقم.

عدم تحديد حجم الضرر

وأضافت أبرامشينكو، رداً على سؤال من وكالة «تاس» الروسية: «لم نحدد حجم الأضرار بشكل كامل حتى الآن؛ حتى اليوم، تجاوزت 1.5 مليار روبل».

تعليق هيئة فيدرالية على الأمر

وأكدت أن مقدار الأضرار كان الدافع لتكليف هيئة فيدرالية بالاستجابة لهذه الحالة الطارئة، ووفقا لأبرامشينكو، فإن حساب الضرر سيستمر مع انحسار المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات.