أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية.. أجواء ربيعية وطقس متميز

تتنوع أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية، ويحبذ البعض الذهاب إلى الشواطئ أو الخروج ضمن رحلات بحرية في أبو قير والجمرك واستقلال اليخوت أو المراكب، بينما آخرون من الشباب يفضلون الذهاب لبعض المتاحف المختلفة أو الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بجمال وهواء البحر العليل في عطلة عيد الفطر المبارك، في أجواء ربيعية منعشة وطقس متميز خلال أسبوع العيد في عروس البحر المتوسط.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية تقدمها «الوطن»، من خلال خريطة شاملة لجميع الأماكن للفسحة والنزهة في عيد الفطر 2023 ليس للشباب والأطفال فقط ولكن للأسر من مختلف الأعمار، في ظل الاستعدادات الكاملة التي أجرتها محافظة الإسكندرية في جميع المرافق العامة لتقديم الخدمات لجميع أهالي الإسكندرية وزوارها وهو ما أكده لـ«الوطن» اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وهي كالتالي:-

- منطقة القلعة بحي الجمرك ويطلق عليها بحري وهذه المنطقة تضم العديد من أماكن الخروج مثل قلعة قايتباي ومتحف العلوم البحرية ومتحف القلعة وبها ركوب مراكب ولانشات للتنزه داخل البحر.

- وسط مدينة الإسكندرية حيث يستمتع الشباب والأطفال بجمال الكورنيش والجمع بين الفن المعماري من جهة والجهة الأخرى المشهد الخلاب للبحر المتوسط.

- شرق الإسكندرية تجذب الكثيرون نظراً لافتتاح الممشى السياحي الجديد ووجود الكورنيش وشارع خالد بن الوليد الذى يعتبره زوار الإسكندرية من أهم معالمها السياحية.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية.. حدائق عامة

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالإسكندرية من أهمها الحدائق العامة وتأتي علي رأسها حدائق المنتزه الشهيرة بعد تطويرها والتي ستكون مكان أساسي للزيارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبداخلها القصور التاريخية، ومنارة الإسكندرية، ونادى اليخوت إلى جانب الحدائق المفتوحة والأشجار العتيقة.

رحلات الإسكندرية في عيد الفطر

ولفت محافظ الإسكندرية إن المدينة تستقبل في عيد الفطر 2023 رحلات من مختلف المحافظات المجاورة ومختلف المحافظات بحري والصعيد، من رحلات اليوم الواحد والرحلات المستمرة لأيام لزيارة المعالم السياحية التي تتميز بها والاستمتاع بالشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الأثرية والثقافية والترفيهية، وانتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات، والعمل علي توفير الراحة لجميع أهل الإسكندرية والزوار من المصريين والأجانب تزامنا مع شم النسيم وأعياد الربيع والفطر.