أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال.. بينها الممشى السياحي

يستعد أهالي محافظة بني سويف للاحتفال بعيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يبحث معه الجميع عن أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال يمكن التنزه بها والاستمتاع بعيد الفطر فيها.

أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال

وتتضمن قائمة أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال، عدة وجهات بينها كورنيش النيل والممشى السياحي والملاهي بحديقة النيل بمدينة بني سويف، وكذلك حديقة الحيوان.

الممشى السياحي أهم أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال

ويُعد الممشى السياحي بكورنيش النيل أهم أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال، وهو مجانا، وبلغت تكلفة تطويرهما أكثر من 200 مليون جنيه، ويمكن للأهالي التنزه داخله والاستمتاع بالمناظر الخلابة لنهر النيل والممشى السياحي في ظل وجود حديقة للأطفال تحتوي على عدد من الألعاب التي يمكن للأطفال استغلالها أثناء تواجدهم.

حديقة الحيوان ضمن أماكن للخروج في العيد ببني سويف

وتُعد حديقة الحيوان من أهم أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال وأرخصها سعرا، حيث تبلغ تكلفة التذكرة 5 جنيهات، ويمكن للأسرة الاستمتاع بالحديقة ومشاهدة الحيوانات داخلها على مدار يوم كامل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء، حيث تضم أسود وفرس النهر وقرود وغيرها.

ملاهي حديقة النيل أهم أماكن للخروج في بني سويف

وتعد ملاهي حديقة النيل بمدينة بني سويف من أهم أماكن للخروج في العيد ببني سويف للشباب والأطفال، ويمكن الاستمتاع بالألعاب داخلها بأسعار مناسبة، حيث تبلغ تذكرة اللعبة الواحدة 5 أو 10 جنيهات، ويُقبل عليها الأطفال والشباب خلال أيام العيد.