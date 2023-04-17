أماكن للخروج في العيد بسوهاج للشباب والأطفال.. تعرف عليها

يبحث الكثيرون عن أماكن للخروج في العيد بـسوهاج للشباب والأطفال، خاصةً من أبناء وقاطني المحافظة، لمعرفة أفضل الأماكن، وسوهاج تحوي بداخلها الكثير من المقومات والمعالم التاريخية والطبيعة والأثرية، تجعلها مقصدا لكل أسرة أو مواطن أو سائح يريد قضاء فسحة أو رحلة للتنزه.

وتستعرض «الوطن» أماكن للخروج في العيد بـسوهاج للشباب والأطفال، لمعرفة وأشهر المواقع الترفيهية والسياحية والأماكن الشهيرة في سوهاج.

أماكن للخروج في العيد بسوهاج للشباب والأطفال

وتوجد أماكن للخروج في العيد بسوهاج للشباب والأطفال عديدة يمكن زيارتها خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر، وتشمل هذه المعالم:

1. متحف سوهاج القومي: يقع في مدينة نصر شرق سوهاج، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار والمقتنيات التاريخية التي تعود لعصور مختلفة.

2. المسرح الروماني: يقع أسفل كوبري أخميم، ويعد من أهم المسارح الرومانية في مصر، حيث يتميز بتصميمه الفريد والمتميز.

3. الحديقة المتحفية: تقع أمام ديوان عام سوهاج، وتضم مجموعة من الآثار والتماثيل الأثرية التي تعود لعصور مختلفة.

4. معبد رمسيس الثاني: يقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا، ويعد من أهم المعابد الفرعونية في مصر، حيث يتميز بتصميمه الفني الرائع والمتميز.

5. معبد سيتي الأول: يقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج، ويعد من أهم المعابد الفرعونية في مصر، حيث يتميز بجمال تصميمه وروعة نقوشه ورسوماته.

6. معبد ميرت آمون: يقع في مدينة أخميم شرق سوهاج، ويعد من أهم المعابد الفرعونية في مصر، حيث يضم العديد من النقوش والرسومات الفنية الرائعة.

7. مقابر الحواويش: تقع في مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، وتعد من أهم المقابر الأثرية في مصر، حيث تحتوي على العديد من الآثار والتماثيل الفرعونية والرومانية.

تلك المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة سوهاج يمكن زيارتها، وتعكس بشكل جيد الثراء الثقافي والتاريخي لهذه المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، تحرص محافظة سوهاج على توفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة الاحتفال بالعيد، حيث تم إطلاق غرف طوارئ وتنظيم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ. كما تكثف الحملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالعيد للحفاظ على المظهر الجمالي وتجنب وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع والحدائق والمتنزهات.