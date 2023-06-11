هل يمكن سداد المخالفات المرورية لمركبة يمتلكها آخر؟.. اعرف التفاصيل

يرغب البعض من المواطنين في سداد مخالفات المرور لمركبة يمتلكلا شخص آخر، ويتسائلون هل توجد إمكانية لسدادها في حين إن المركبة أو السيارة يمتلكها شخص آخر، «الوطن» تُجيب عن السؤال وتستعرض تفاصيل سداد المخالفات المرورية لمركبة يمتلكها آخر بشكل إلكتروني دون ضياع وقت ومجهود في وحدات تراخيص المرور.

خطوات سداد المخالفات المرورية لمركبة يمتلكها آخر

أتاحت الإدارة العامة للمرور إمكانية سداد مخالفات المرور لمركبة لمالك آخر إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية على شبكة الإنترنت، من اتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول إلى منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - الضغط على أيقونة باسم «مركباتي» والتي تظهر ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة على صفحتها الرئيسية.

3 - تظهر قائمة الخدمات المُقدمة والتي تتعلق المركبات، ويجب الضغط على أيقونة «سداد مخالفات مركبة لمالك آخر».

4 - تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب على منصة مصر الرقمية، وهو شرط أساسي للاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة.

5 - تظهر الصفحة المخصصة للخدمة ويجب بعدها الضغط على أيقونة «بدء الخدمة».

6 - وتستعرض المنصة كافة شروط و أحكام سداد مخالفات مركبة لمالك آخر، والتي يجب الاطلاع عليها والضغط على «الموافقة» قبل بدء الخدمة.

7 - إدخال كافة بينات المركبة التي ترغب في سداد مخالفاتها.

8 - تأكيد بيانات المركبة.

9 - إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالاستلام.

10 - أخيرا إدخال كافة تفاصيل وطرقة دفع رسوم الخدمة الإلكترونية، والتي تشمل خدمة التوصيل.

الخدمات المرورية

وفي السياق ذاته، توفر منصة مصر الرقمية، العديد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المواطنين وتحديداً قائدي المركبات، ومن أبرزها: سداد المخالفات - التظلم على المخالفات المرورية - الاستعلام عن المخالفات - تجديد رخصة المركبة - بدل فاقد رخصة المركبة - بدل تالف رخصة مركبة.