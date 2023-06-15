أماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف بأقل تكلفة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك في محافظة بني سويف، الذي يوافق 28 يونيو 2023، والاحتفال بهذه المناسبة الدينية في المحافظة يكون لها طقوس معينة من بينها الخروج إلى الأماكن المعتاد الخروج لها في هذه المناسبات، ويبحث المواطنون في محافظة بني سويف، عن أماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 بمحافظة بني سويف بأقل تكلفة من خلال زيارة الحدائق العامة والكورنيش والمراكب والرحلات النيلية.

أماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف

تستعرض «الوطن» أهم الأماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف بأقل تكلفة وفقًا لتصريحات اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف لـ«الوطن»وهي كالآتي:

- كورنيش النيل في مدينة بني سويف مجانا

- الرحلات النيلية في مدينة بني سويف. الفرد بـ5 جنيهات.

- ملاهي حديقة النيل في مدينة بني سويف .. أقل لعبة بـ5 جنيهات.

- حديقة الحيوان في بني سويف .. 5 جنيهات للتذكرة.

أماكن للخروج في عيد الأضحى 2023 في محافظة بني سويف

وأضاف اللواء سامي علام أن مدينة بني سويف عدد من الحدائق العامة مفتوحة أمام المواطنين يمكن الخروج في العيد ببني سويف بها بأقل تكلفة وهي:

- حديقة سعيد النجار بكورنيش النيل في بني سويف

- حديقة النيل في مدينة بني سويف

- حديقة الممشى السياحي بمدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يوجه بتجهيز أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك

وأعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهه رؤساء المدن والقرى بسرعة تجهيز الأماكن والحدائق العامة وتنظيف كورنيش النيل في كل مدينة لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك.