وزارة الشباب: لا علاقة لنا برحلات الـ250 جنيها على السوشيال ميديا

انتشرت خلال الساعات الأخيرة صفحات على السوشيال ميديا تروج لتنظيم رحلات تابعة لوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «اعرف بلدك»، خلال إجازة الصيف إلى مدن ساحلية وسياحية من بينها بورسعيد ومرسى عليم ورأس البر وقرية أفريكانو، حيث أعلنت هذه الصفحات عن أن قيمة الرحلة الواحدة تتراوح من 250 إلى 400 جنيه.

رحلات اعرف بلدك أحد أنشطة وزارة الشباب والرياضة

«الوطن» تواصلت مع مسؤولي الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إذ تعتبر «رحلات اعرف بلدك» أحد الانشطة التي تقوم بها الإدارة، لمعرفة حقيقة هذه الرحلات وحقيقة الأسعار المعلن عنها.

وقالت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن هذه الرحلات ليست تابعة من قريب أو بعيد لوزارة الشباب والرياضة، والصفحات التي تروج لها لا علاقة لنا بها.

أجندة رحلات اعرف بلدك خلال إجازة الصيف

وأضافت «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة لم يتسنى لها حتى الآن وضع أجندة رحلات اعرف بلدك خلال إجازة الصيف، حتى تبدأ السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل، موضحة أن العديد من البيانات الصحفية صدرت -كان آخرها في 23 مايو الماضي- تحذر فيه من الانسياق وراء الصفحات الوهمية التي لا تتتبع وزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة حذرت من التعامل مع الصفحات غير الرسمية للاستفادة من خدمات الوزارة وملاحقة القائمين عليها قانونيًا.

وقال البيان «إنه فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من قيام عدد من مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو الواتس آب، بالإعلان عن رحلات للشباب تحت مسمي رحلات الشباب والرياضة أو ملتقي رحلات الشباب أو ما شابه من ذلك الشأن، دون سند قانوني لمالكيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الوزارة، و بناءُ علي ذلك، تؤكد الوزارة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات وإغلاقها ومحاسبة من يقوم علي العمل بها، وتجدد الوزارة نفيها وجود أي صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تطبيق الواتس آب أو تليجرام، تختص بالرحلات للشباب غير الصفحة الرسمية للوزارة والبوابة الإلكترونية».