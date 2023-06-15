تحرير 12 محضرا متنوعا وإعدام لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مكبرة اليوم على مدينة أخميم استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتم خلالها تحرير 12 محضرا متنوعا وإعدام لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بينها طن ونصف مواد غذائية تضم مياه غازية وشيكولاتة وحلوى و50 كيلو كبدة متغيرة الخواص.

حملة تموينية مكبرة بأخميم

وشنت لجنة من تموين مركز أخميم بالمرور على قرى الكولا ومدينة أخميم ضمت كل من عادل شعراوي رئيس الوحدة المحلية بالكولا و الدكتور طارق لطفي مدير إدارة أخميم البيطرية وعبدالرحيم رجب رئيس الرقابة التجارية بمركز أخميم وحازم أحمد فرغل رئيس الرقابة التموينية بمركز أخميم والدكتورة إيمان عبدالعاطي والدكتورة ريم السيد فتوح قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بمركز أخميم ، بحملة مكبره على محلات الجزارة والمجمدات والسوبر ماركت بمركز أخميم.

تحرير محاضر للمخالفين

وتمكنت الحملة من ضبط شحوم سيارات وزيوت غير مطابقة وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعدام المواد المتحفظ عليها.