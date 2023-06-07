التحفظ على طن ونصف لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك، وجرى المرور على المجازر والشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور مسؤولي حماية المستهلك والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

تحرير 20 محضر لمخالفات بيئية وصحية وتموينية في بني سويف

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على إجمالي طن ونصف الطن من اللحوم المجمدة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 30 محضرًا، لمخالفات بيئية وصحية وتموينية، والتي شملت 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية سارية المفعول، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، و4 محاضر لعدم إتباع اشتراطات النظافة والصحة، و14محضرًا لمسئولين عن محال الجزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز في بني سويف

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

شهدت الحملة حضور فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، الدكتورة أماني كمال بالطب البيطري، هيثم معبد مفتش تموين، وممثلين عن الصحة والقوى العاملة والبيئة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري.