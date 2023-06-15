السيسي: «اللى عاوز يبني بلده مابيخافش»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة، منها افتتاح ميناء أكتوبر الجاف وميناء السلوم البرى، ورصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية، ومحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض. ووجَّه الرئيس الشكر لوزير النقل وكل أجهزة الدولة التى شاركت فى المشروعات، وقال: «أقول للمصريين هنفضل نشتغل، واللى انتم بتشوفوه عبارة عن خطوة فى وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة فيها شغل بالمستوى ده».

نحن جادون فى كل شىء نعرضه عليكم وفى كل التزام نلتزم به أمامكم، أرحّب بالحضور، وسعداء لأنكم موجودون معنا، ونتشرف بوجودكم، ونتعلم منكم. وعايز أقول إن أول جزء كان موجود من ميناء السخنة استمرّ دون تغيير لمدة 25 سنة، ومهم جداً تكونوا عارفين إنه يجرى تحويل الدولة من حالة إلى حالة أخرى، وحتى تأخذ مكانها وتستفيد من موقعها لا بد من بذل جهد، ليس جهد تخطيط فقط، ولكن تنفيذ وأرقام كبيرة جداً من الأموال.

لن نتهاون فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة البلاد

لن نتهاون فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة، وزرت مع المهندس إبراهيم محلب محافظة الإسكندرية فى عام 2016 وطلبت إزالة المخالفات فى البحر، وكان هناك مركب غارق بالكامل وكان لدينا مركب به متفجرات، وذلك قبل تدشين ميناء الإسكندرية الكبير، كل ده اتعمل بفلوس علشان الميناء يبقى ميناء، وده خطوة من 1000 خطوة.

لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين: «لازم نحل للموظف مشاكله ونشجّعه علشان يخلّص الشغل»

والبلاد لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين، و«ماينفعش نسيب الموظف، لكن لازم نقعد معاه ونحل له مشاكله ونشجّعه عشان يخلص شغلك. وهناك أرض زراعية بدمياط طلبت من المهندس كامل الوزير شراءها من المواطنين، وهو ما حدث، لكن الأهالى طلبوا 5 ملايين جنيه فى الفدان، وزاد هذا الرقم إلى 15 مليون جنيه، فقلت له سيب الأرض بتاعتهم واردم قدام، وهنستفيد من الردم وهنخلق حتة فى البحر عمقها 2 أو 3 كم لتغطية جزء من التكلفة ونسيب الناس تزرع أرضها.

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

طرحنا أول جزء من ميناء السخنة لمستثمر واتعمل واتنفذ، لكن تطوير الميناء استلزم أن تقوم الحكومة بعمل برنامج ضخم جداً فى بناء قدرات حقيقية للاستفادة من موقعنا الذى نتحدث عنه، وتم العمل على إضافة 18 كيلو أرصفة للميناء فى سنتين، وهو ما يعنى الضغط على أنفسنا ومواردنا، والدولة نفذت أعمال تطوير «السخنة» وعرضت على المستثمرين تشغيله من أجل منح الفرصة للجميع، ولما كنت بقنع مستثمر إنه ييجى ويشتغل ويعمل حاجة ده شىء، ولما أقول للناس أنا عندى مكان جاهز للشغل حاجة تانية.

وفى ميناء السخنة عملنا نموذج آخر، كان مكلفاً، ولكننا فى النهاية منحنا فرصة لمشغلين آخرين، وهذا ما سيحدث فى موانئ الإسكندرية وأبوقير وجرجوب والعريش.

التطوير هو المستقبل.. وكل ما نفعله هو من أجل أولاد مصر وأحفادها

مصر تقع على محور شريان رئيسى للتجارة العالمية، وبالتالى فإنه كان لا بد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ المصرية، وعندما جاءت الفرصة طورنا الموانئ، هناك ميناء جرجوب وميناء الإسكندرية وميناء أبوقير فى البحر المتوسط، أتحدث حتى تصل الصورة للمهتمين وحتى يعرف المصريون أن التطوير هو المستقبل، واليوم قال لى شاب فى البحيرة: أريد أن أطمئن على المستقبل، وقلت له: كل ما نفعله ليس من أجلنا، ولكن من أجل أولاد وأحفاد مصر.

أنت مضطر تعمل لتضع نفسك على الخريطة، الدنيا تتغير، وهناك محاور أخرى تُخلق، ومن حق الناس كلها تتطور وتستفيد من موقعها وقدراتها، أى إنسان أو دولة عنده قدرات مالية وفوائض من حقه استخدامها.

دولة تكافح لتضع نفسها على خريطة الدنيا

بفكّر الناس إننا لما كنا بنيجى نعيد ضبط الموضوعات فى بلادنا كان من بينها ميناء الإسكندرية، وممكن أتكلم عن ميناء دمياط برضه، إحنا ماكناش بنعمل ميناء فى أرض فاضية، ولكن كنا بنعمل ميناء أُهدرت حدودها وضاعت معالمها. وبدأنا نعمل حاجة فى ظروف غير عادية خالص، هناك قضايا تحكيم كثيرة دخلنا فيها نتيجة أحداث 2011، والمستثمرون لا علاقة لهم بهذه الأمور، ونقول لهم أنتم تضعون يدكم فى يد دولة تكافح حتى تضع نفسها على خريطة الدنيا.

وأعتقد أن أصعب حاجة إنك تدخل على مكان حصل فيه تشويه كبير وفيه وجود لناس وأنت مضطر إنك تمشيهم وعشان تمشيهم مش تظلمهم وتصرفهم، وعشان ميناء الإسكندرية يبقى دُرة مصر فنحن نتحدث عن أرقام كبيرة جداً أُنفقت عشان تسوية هذا الملف. وعشان وزير النقل يتكلم فى محور لوجيستى من ميناء السخنة لميناء الإسكندرية فإن هناك تفاصيل كثيرة، وزير النقل لم يتحدث عن طريق السخنة الذى نقوم بتدشينه، يا جماعة أنا بكلم الناس بتوع مصر يعرفوا يعنى إيه دولة، الدولة مش أكل وشرب، الدولة حاجة تانية خالص غير اللى بنتكلم فيه.

سياحة اليخوت ليست ترفاً، والبحر المتوسط به 500 ألف يخت، وحصة مصر ضعيفة، وهناك دول أخرى حصتها 30% وده حقها.

سياحة اليخوت ليست ترفاً والبحر المتوسط يضم 500 ألف يخت وحصة مصر منها ضعيفة

وفى الماضى، كان اليخت ملزماً بالحصول على تصديق لدخول مصر فى مدة وصلت إلى 30 يوماً، لكننى وجّهت بأن تكون هذه المدة 30 دقيقة، إزاى كان هيبقى عندنا سياحة يخوت دون وجود 20 أو 30 مارينا مظبوطة؟!

يجب أن تحصل اليخوت على مميزات مثلما يحدث فى الدول الأخرى، إضافة إلى التدريب وجعل العاملين فى هذا المجال يكتسبون الخبرات، تم تطوير سياحة اليخوت فى العريش، وهذا نفعله من أجل الأهالى ومن أجل مصر وأبنائها وحتى يكون للعريش وسيناء مستقبل يليق بها.

سياحة اليخوت هى المستقبل

هذه المنطقة تشهد بعض الصناعات، حيث ستأتى حاويات من دول صناعية كبيرة تعمل فى ميناء الإسكندرية، وأقول للمصريين: انتو كنتم فاكرين إننا إزاى كنا ممكن نعمل الشغل ده ونوفر فرص عمل؟ هخرج عن السياق، كنت دائماً أقول إن البنية الأساسية لأفريقيا تحتاج إلى آلاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، وعشان الناس اللى فيها تعيش وتبطل اقتتال، وعشان تعمل الأمل عاوز تبنى كتير أوى، مش تبنى طريق بس، أنا بشرح الشرح ده ليّا وللمسئولين والناس فى مصر، والناس المهتمة فى العالم تعرف ليه الدول مش مستقرة، الناس عاوزة تعيش.. ازاى؟».

البنية الأساسية فى أفريقيا تحتاج لمليارات

وحدّ يقول لك عاوزين ندّى فرصة للناس يكون فيه حريات أكتر إنهم يتكلموا، بس خد بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر لو ماكنتش تعمل له ده.

2 تريليون جنيه ميزانية وزارة النقل

المبالغ المالية التى خُصصت للمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال فترة توليه الوزارة تقدَّر بنحو 2 تريليون جنيه. حدّ يقول لى على مدار الـ30 سنة اللى فاتت وزارة النقل حصلت على كام؟

للاستفادة من قدراتها وموقعها وتشجيع المستثمرين كل طوبة فى البلد دى أنا معاها وشايفها

بقول الكلام ده عشان تعرفوا إننا بنحفر مستقبل بلدنا، أنا بحكى الحكاية دى علشان الناس فى مصر يسمعونى كويس، كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها، فيه عمارة طلعت فى ميناء الإسكندرية قلت يتقبض عليه ومايخرجش إلا لما يسيب الأرض، وده معناه إنى واخد بالى من الفساد اللى اتعمل وإنه لازم الراجل يخرج بره الأرض حتى لو عمل ورق فى غفلة من الزمان. طب لو الوزير ماعملش كده يقدر المحافظ يعمل كده؟! لأ، خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده (لا أقصد كامل الوزير)؟! لأ، خايف، لكن اللى عاوز يبنى بلده مابيخافش أبداً إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللى هيحاكمه.