الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض بالمحافظات والمصروفات

تعد مدارس التمريض أكثر المدارس إقبالا ببدائل الثانوية العامة للفتيات والبنين حيث توفر فرص عمل فورية لخريجيها فضلا عن وجود عدة مدارس بكل محافظة للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظات.

ووفقا لبيانات تنسيق مدارس التمريض للعام الماضي الصادرة عن مديريات التعليم والصحة بالمحافظات فإن الحد الأدنى لمدارس التمريض بلغ 260 درجة فضلا عن مجموع اللغات والنجاح بإختبار الإملاء، فضلا عن اجتياز عدة إختبارات للقبول.

اختبارات القبول بمدارس التمريض

يخضع الطلاب إلى عدة إختبارات للتقديم قبل القبول بمدارس التمريض البديل الأشهر بين بدئل الثانوية العامة، بينها اختبار طبي ونفسي ورياضي وإملاء وكشف هيئة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض

بينما يتطلب التقديم لمدارس التمريض بالمحافظات تقديم عدة أوراق هي:

- تقديم شهادة ميلاد الطالب الأصلية و3 صور منها.

- تقديم أصل الشهادة الإعدادية للطالب و3 صور منها.

- 6 طوابع مهن طبية من المدرسة يتم شراؤها.

- تقديم حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق.

- دمغة بقيمة جنيه، من أقرب مكتب بريد.

- 8 صور شخصية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالبة أو الطالب.

- تسديد رسوم التقديم 200 جنيه.