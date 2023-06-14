بدائل الثانوية العامة للبنات 2023.. مدارس التمريض الأكثر انتشارا

عقب الانتهاء من الشهادة الإعدادية في المحافظات المصرية، واعتماد النتائج تباعًا، بدأت الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، خلال الساعات الأخيرة، البحث عن بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 والتي تقوم بتدريبهم وتأهيلهن إلى سوق العمل، وبعضها تتيح مكافآت شهرية، بل تصل إلى إتاحة بعض المدارس فرص لتوظيفهن بعد الدراسة.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2023

وخلال التقرير التالي يستعرض موقع بوابة «الوطن» أبرز بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

مدارس التمريض أهم بدائل الثانوية العامة للبنات 2023

تُعد مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة من أهم بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 التي تقبل الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية، حيث تنتشر مدارس التمريض العام، في المستشفيات الحكومية وتقبل الطالبات من مجموع مرتفع، ووفق اجراءات واختبارات متعددة، ويتم تعيين الخريجات في المستشفيات الحكومية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بدائل الثانوية العامة للبنات 2023

وتُعد المدارس المتخصصة في الذكاء الصناعي وكاميرات المراقبة، من أهم المدارس بدائل الثانوية العامة للبنات والبنين 2023 يتدرب خلال الدراسة الطالبات على يد مجموعة من المهندسين المتخصصين، ومدة الدراسة 3 سنوات، وتتميز تلك المدارس بالمجانية، وتوفر فرص عمل وتعيين فور التخرج منها فى الشركات والمصانع، وأيضا يحصل على الشهادة المصرية المطابقة للمعايير الدولية، بجانب التدريب العملي أثناء الدراسة بمختلف شركات ومصانع الشريك الصناعي.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 .. مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تتبع مدارس الهيئة العربية للتصنيع نظام التعليم المزدوج، الذي يقوم على تعليم النظري والعملي معًا، ويتم ذلك في مصانع الهيئة، ويقوم الطالبات فيها بالتخصص في مجال الإلكترونيات والكهرباء، كما أن الطالبات المتميزات يحصلن على مكافاة شهرية تصل لـ 1000 جنيه.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2023

- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

- مدرسة البترول.

- المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة we للاتصالات.

- مدرسة الضبعة النووية.

- مدرسة أبيس الثانوية الصناعية المشتركة.

- مدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة الصناعية .

- مدرسة المجمع التكنولوجي الثانوي.

- مدرسة الذهب والمجوهرات.

- مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بامبروزو.

- مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب.

- مدرسة توشيبا العربي.

- مدرسة السويدي الثانوي.

- مدرسة مبارك كول.

- مدرسة إلكترو مصر.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدارس الشعراوي التكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة البتروكيماويات.

- المدرسة التجارية المتقدمة.