شركات السياحة تصدر تعليمات ونصائح للحجاج حول أداء المناسك

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه مع بدء سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، فإن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تحرص كل عام على إصدار تعليمات ونصائح للحجاج المسافرين حرصا على توفير كافة الأجواء التي تمكنهم من التفرغ لأداء المناسك.

الالتزام التام ببرنامج الحج

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة وعن طريق مشرفيها المرافقين للحجاج تطلب من المسافرين للحج البعد التام عن الخوض في أية موضوعات قد تؤدي إلى انشغالهم عن أداء المناسك، كما تطالبهم بالالتزام التام ببرنامج الحج الموقع بين الشركة والحاج، مع ضرورة الالتزام التام بالتعليمات التي تصدر عن المشرفين المرفقين للبعثة.

لجان السياحة تتابع عمليات تسكين حجاج السياحة بالفنادق السعودية

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار الموجودة حاليا بالمملكة العربية السعودية تتابع عمليات تسكين حجاج السياحة بالفنادق والعقارات المخصصة وفقا لبرنامج الحج المعتمد من قبل الوزارة، لافتا إلى أنه في حال عدم مطابقة السكن لما هو موجود ببرنامج الحج يتم تغييره على الفور، لافتا إلى أن كافة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة تمت معاينتها والموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن هناك ندوات دينية يتم تنظيمها لحجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية من قبل الوعاظ والمشايخ التابعين لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.