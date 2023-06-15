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خبير اقتصادي: بداية تنظيم الإخوان الإرهابي كانت شديدة العنف

كتب:

محمد عزالدين
09:22 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الدكتور مدحت نافع

الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنّ الحديث عن تنظيم الإخوان الإرهابي يعيدنا إلى مشهد نشأته، التي كانت من خلال 6 أفراد في مكان صغير بمقر مستأجر بـ«ملاليم» في الإسماعيلية، وبعد بضع سنوات تحول إلى أغنى تنظيم في مصر.

الاستعانة بالتنظيم في العمل السياسي

ولفت «نافع»، خلال لقاء ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، أنّ البعض قال إنّ هناك مراهقة سياسية ظهرت من قبل طوائف استعانت بجماعة الإخوان الإرهابية خلال فترات وعصور تاريخية مختلفة، من أجل الوصول إلى السلطة.

اجتذاب مصادر متعددة

وأوضح أنّ التنظيم كانت بدايته شديدة العنف، ونشأ على فكرة اجتذاب مصادر متعددة من التمويل، ومن ثم بداية الانتشار وقوته بدأت بالتبرعات.

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بقلم محمد عزالدين