أهم المعلومات عن المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب بالإسكندرية

يبحث الطلبة الحاصلون على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم لهذا العام 2023 عن بدائل الثانوية العامة ما يضمن لهم الحصول على فرصة عمل أو وظيفة مضمونة، ومن أبرز هذه البدائل المدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية وهي مدرسة فنية نظام ثلاثة سنوات بعدها يمنح الخريج شهادة دبلوم فني مياه شرب وصرف صحي.

تعليم يحقق رغبات الطالب

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ل«الوطن» إن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تسعى دائماً لتوفير بدائل الثانوية العامة بما يحقق رغبات الطلاب فى إيجاد مدارس بديلة للثانوبة العامة وما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وما يحقق للطالب تعلم حرفة بالإضافة للتعليم والتدريب مما يخلق منة مهنى ماهر ويضمن لنفسه مكان في فرصة عمل مضمونة بعد تخرجه.

التعليم الفني والمزدوج

وأوضحت أمل حسان مدير عام التعليم الفني والتعليم المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية أن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي من ناحية الدراسة، على أعلى مستوى من التعليم ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية والمتفوقين، وتضم طاقم التدريس على أعلى مستوي وجري إختيارهم بعناية ويدرس الطالب مواد المدارس الفنية بالإضافة إلى مواد تخصصية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي المدرسة الفنية الوحيدة في مصر التي يستلم فيها الطلبة جهاز التابلت وتوضع علىه منصات تعليمية تخصصية والمدرسة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية السمعية والبصرية.

المدرسة لأبناء الإسكندرية ومطروح

وأوضحت أنه يتم التخصص في ثلاثة شعب رئيسية هي «معامل، وشبكات، ومحطات» وسوف يتم إضافة شعبة جديدة وهي الأولي في مصر تخصص تحلية مياة ويتم تعيين خريجين المدرسة فور تخرجهم بشركات المياة والصرف الصحي، وإذا حصل الطالب على تقدير عال من الممكن أن يدرس مواد المعادلة ويلتحق بكلية الهندسة حالة تخطي المعادلة، ويتخرج الطالب وهو على درجة عالية جدا ويتم قبول أبناء الإسكندرية ومطروح وهي تابعة لإدارة العامرية التعليمية، ومكان المدرسة محافظة الإسكندرية حي العامرية، بمنطقة النهضة خلف شركة البتروكيماويات بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية.