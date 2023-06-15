يبحث كثير من السعوديين والمقيميين في المملكة العربية السعودية، عن موعد عيد الأضحى 2023 في نجران، الذي من المتوقع، وفقا للحسابات الفلكية، أن يوافق يوم 28 يونيو الجاري، العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري، وسط انتظار لطرق الاحتفال المختلفة في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومختلف الدول في العالم العربي والإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2023 في نجران

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، بدايةً من أداء صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، في المساجد والساحات المفتوحة، ويرتدي خلالها المسلم أفضل الملابس وأغلاها، من أجل الظهور بمظهر جيد في عيد الأضحى، وهو ثاني أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي في أي يوم من الأيام الأربعة لعيد الأضحى، والتي تعرف بأيام التشريق.

إغلاق باب التقديم لوظائف الحج 2023

وفي إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام، الذي يتزامن مع وقفة عرفات، يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقاً للحسابات الفلكية، وعيد الأضحى، الذي يوافق الأربعاء 28 يونيو، يحاول الأشخاص التطوع والعمل في وظائف الحج الموسمية 1444 هجريا، والتي تشمل عدة وظائف منها متخصصي في أمن وسلامة الحجاج والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ولكن تم إغلاق باب التقديم لهذه الوظائف في الوقت الحالي بعد تقدم العدد المطلوب.