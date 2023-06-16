علي جمعة لـ«الشاهد»: الرسول نهى عن الانضمام للجماعات بعد انتهاء الخلافة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الذي رسخ في يقيني بعد قراءة كتب تنظيم الإخوان الإرهابي والتعرف إلى أعضائها أنها جماعة ضلت الطريق.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أنه التقى في السبعينات بعدد من أعضاء الجماعة من الدول العربية، وعرفوه على عدد من أعضاء الجماعة في مصر.

القدماء المنتمون لجيل المأثورات

وأوضح أن الجماعة كان بها نوعان من الأعضاء، القدماء المنتمين لجيل المأثورات وحسن البنا، وكان من بينهم عمر التلمساني، وترى منهم شيء من العبادة والذكر والأمانة.

وتابع بأن هناك نوع آخر لديه تمرد شديد في الداخل، وهم أتباع سيد قطب، مثل مصطفى كامل وعبد الكريم الصفتي والبارودي، وكانوا يدعون للقطبية بحذافيرها، وأن المجتمع جاهلي، وإنشاء طائفة تحمي المؤمنين، وكنت أدخل معهم في جدلية ضخمة، لأن هذا مخالف لسنة الله.

الأرض خليفة

وقال علي جمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وإن لم يكن في الأرض خليفة، فاعتزل تلك الفرق كلها»، أي أنه بعد انتهاء الخلافة على يد أتاتورك سنة 1924، لا تنتمي لأي جماعات، وهذا نهي من الرسول عن الجماعات.