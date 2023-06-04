«أزهري» عبر قناة الناس: الصلاة على النبي والكهف كل جمعة تملأ البيوت بركة

قال الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، إنّ الأب والأم يشعران بالمسؤولية، لأن الذي يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه سيعد العدة على هذه المسؤولية، مصداقًا لـ«كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

الحوار مع الأولاد في المنزل

وأضاف «عزام»، في حواره ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «عندما تدخل إلى المنزل اسأل أنت صليت ولا لأ؟ ودائما ما أقول إن كثيراً من البيوت تعاني من المشاكل وأن الأب في اتجاه والأم في اتجاه آخر، والأولاد لا يجلسون مع بعضهم ولا يتحدثون مع بعض».

وتابع: «أنا طالب منكم كل أسبوع تقعدوا فيها ربع ساعة، تقرأوا فيها سورة الكهف يوم الجمعة ونصلي على النبي 10 أو 20 مرة، والله البيت هيملأ بالنور والرحمة والسكينة والمودة والبركة، لأن الملائكة تتنزل عند ذكر الله والصلاة على النبي وقراءة القرآن.. جربوا كدة كل يوم جمعة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.