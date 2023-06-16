«التضامن»: صرف معاشات تكافل وكرامة بزيادة 25% للشهر الثالث على التوالي

أكد الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأسر التي تستفيد من معاشات تكافل وكرامة ستحصل على معاش هذا الشهر بزيادة قدرها 25% للشهر الثالث على التوالي معتبرًا أن هذه الزيادة دليلًا على وقوف الدولة بجوار الأسر الأولى للرعاية.

إضافة مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه في الفترة الأخيرة تمت إضافة مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتًا أن عدد الأفراد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل لـ22 مليون شخص مستفيد ضمن 5.2 مليون أسرة مع زيادة قيمة الدعم النقدي لـ35% في الفترة الأخيرة ووصلت ميزانية تكافل وكرامة 31 مليار جنيه.

مجموعة من حزم التكافل الاجتماعي

وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة برنامج حماية اجتماعية شامل بمعنى أنه يحتوي مجموعة من حزم التكافل الاجتماعي التي تقدم للأسر بالإضافة للدعم النقدي، لافتًا أن البرنامج نجح في وضع قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية على قوائمها 40 مليون مواطن مصري.