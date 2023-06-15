صرف «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو للمستحقين اليوم

يبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف قيمة «تكافل وكرامة» لشهر يونيو 2023 اليوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، بالزيادة الجديدة بنسبة 25%، للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم تطبيق هذه الزيادة في أبريل الماضي، لجميع المستحقين بإجمالى 5.2 مليون أسرة.

منافذ صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف قيمة تكافل وكرامة لشهر يونيو 2023، والتى تتمثل في الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعى الإلكترونية

جدير بالذكر أن الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها شروط قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وخدمة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة للمستحقين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة.

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن عدد من المنح الجامعية، المقدمة لطلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما حددت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، شروط وخطوات ورابط الإلتحاق بالمنح الدراسية المتاحة، بالإضافة إلى شروط الحفاط على المنحة الدراسية.