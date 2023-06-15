«س وج» عن صرف «تكافل وكرامة» في يونيو.. بزيادة 25%

بدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف قيمة «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو صباح اليوم، بالزيادة الجديدة بنسبة 25%، للشهر الثالث على التوالي، لجميع المستحقين والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

س/ متى بدأ صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو للمستحقين؟

ج/ بدأ مستحقو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف قيمة شهر يونيو، اليوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري.

س/ ما قيمة الزيادة المقررة على صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو؟

ج/ تبلغ الزيادة المقررة على صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو 25%، للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تم تطبيق هذه الزيادة في أبريل الماضي.

س/ كم يبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة على صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو؟

ج/ يبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة على صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالى 22 مليون مواطن، وهم جميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

س/ كيف يمكن صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو؟

ج/ وفرت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف قيمة تكافل وكرامة شهر يونيو، والتى تتمثل في الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

س/ هل يمكن الإستعلام عن قيمة «تكافل وكرامة» شهر يونيو؟

ج/ أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى، إمكانية الاستعلام عن قيمة «تكافل وكرامة» شهر يونيو، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، واختيار «استعلام»، ومن ثم إتباع عدد من الخطوات البسيطة.