مصرع شاب صدمه قطار في المنشأة بسوهاج

شهدت دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصرع طالب في العقد الثاني من العمر، أثناء قيامه بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فصدمه قطار، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

مصرع شاب في حادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمس سوهاج، إخطارًا من العقيد مصطفى سعيد، يفيد بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حديد المنشأة، بأنه أثناء مرور قطار بناحية بندر المنشأة تلاحظ له قيام أحد الأشخاص بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجب واصطدم به وتوفـي في الحال.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وبالفحص تبين أنه يدعى «عمرو خ ع»، 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بسوهاج، وأفاد جده «عبد العزيز ع م»، 70 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.