مصرع وإصابة 25 شخصا في حادث تصادم بكندا «صور»

شهدت مقاطعة مانيتوبا الواقعة وسط كندا، حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة تقل كبار السن، ما أسفر عن مصرع وإصابة 25 شخصا.

وقالت شرطة مانيتوبا، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:43 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن عناصرها تلقوا تقريرًا يفيد بأن حافلة تقل حوالي 25 شخصًا اصطدمت بشاحنة على الطريق السريع 1 والطريق السريع 5 ، بالقرب من بلدة كاربيري على بعد ساعتين غرب وينيبيج، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في نيوز» الكندية.

مصرع 15 شخصا في الحادث

من جانبه، أوضح قائد شرطة الخيالة الملكية الكندية في مقاطعة مانيتوبا، روب هيل، للصحفيين، أن تم تأكيد مصرع 15 شخصًا، في حين تم نقل 10 آخرين إلى المستشفى بإصابات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

واستدعت السلطات الكندية، طائرتي إسعاف إلى مكان الحادث، إحداهما من وينيبيج والأخرى من ريجينا.

وأشار شهود عيان، إلى رؤية مركبة محترقة في حفرة قرب الطريق السريع، وقال جون بروفين، إنه رأى حوالي 20 سيارة شرطة و7 أو 8 سيارات إسعاف في مكان الحادث أثناء مروره، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي كندا».

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على «تويتر»، أن أنباء كاربيري بمانيتوبا مأساوية للغاية.

بدورها، قدمت رئيسة وزراء منيتوبا، هيذر ستيفانسون، بعد ظهر أمس الخميس، التعازي للمتضررين من الحادث، مشيدة في بيان، بأول المستجيبين للحادث.

وأضافت ستيفانسون، أن الأعلام في المبنى التشريعي لمانيتوبا سيتم إنزاله إلى النصف، فيما قال عمدة كاربيري، راي مويرهيد، إن مجلس المدينة في حالة صدمة.