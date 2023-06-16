سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحلات بالنسبة للفراخ البيضاء بين 68 جنيهًا و70 جنيهًا في أرض المزرعة، وفقًا لبيانات بورصة الدواجن، وفؤاد فهمي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 في الأسواق والمحلات، جاء سعر الفراخ الساسو في أرض المزرعة بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم، في أرض المزرعة بين 68 جنيهًا و70 جنيهًا، وتصل للمستهلك نحو 73 جنيهًا أو 75 جنيهًا حسب المنطقة، وفقًا لعضو شعبة الدواجن في الغرف التجارية.

أسعار مشتقات الدواجن

وجاء أسعار الفراخ البانيه بين 160 جنيهًا و170 جنيهًا للكيلو، والشيش طاووق بين 150 جنيهًا و160 جنيهًا، بحسب فؤاد.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، يتراوح الكتكوت البلدي بين 5.25 جنيه و6.25 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والساسو البيور بين 10 و11 جنيهًا، والساسو بين 9 و10 جنيهات، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، والجيل الثاني بين 7.5 و8.5 جنيه، والروزي البيور بين 7.5 و8.5 جنيه.