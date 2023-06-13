أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات.. تراجع 4 جنيهات

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات بنحو 4 جنيهات، بعد أن سجلت أمس استقرارا ملحوظا، في ظل توقعات مجددة بمزيد من الهبوط الفترة المقبلة، خاصة مع بدء عيد الأضحى المبارك، وفق ما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات

وأضاف السيد أنّ سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات سجل 67 جنيها داخل المزرعة، والتنفيذ الفعلي 77 جنيها، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع في محلات الطيور الحية بسعر 115 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

وتابع أنّ الدواجن الساسو تسجل 77 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 86 جنيها، أما الدجاج الأمهات يبلغ سعرها اليوم في الأسواق 65 جنيها، والتنفيذ الفعلي 73 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أنّ سعر البانيه اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، والشيش طاووق 150 و160 جنيهًا، ويسجل سعر الأوراك 81 جنيهًا، ويتراوح سعر الكبد والقوانص بين 60 و70 جنيها.