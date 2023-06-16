كل ما تود معرفته عن الوظائف الهندسية المتاحة بالقطار الكهربائي الخفيف

كشف مستند رسمي، صادر عن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، التفاصيل الكاملة للوظائف الهندسية المتاحة بالقطار الكهربائي الخفيف، بداية من العدد المطلوب والمسمى الوظيفي والاشتراطات المطلوبة للتقديم.

وظائف القطار الكهربائي الخفيف

1- وظيفة مهندس سلامة والصحة المهنية

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، وعامين خبرة عملية فما فوق، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المتقدم على دراية كبيرة بتشغيل وصيانة المترو وقوانين ولوائح وسلامة الجودة.

2- مهندس سلامة وصحة مهنية بإدارة المخاطر

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، و3 سنوات خبرة عملية فما فوق في إدارة المخاطر، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وحصول المتقدم على شهادة عضوية نقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المتقدم على لديه معرفة كافية بإدارة الأمن الصناعي والقدرة على التعامل مع معدات مكافحة الحريق ومعرفة كافة بقوانين الأمن الصناعي والحماية المدينة والقدرة على استخدام برامج الأوفيس.

3- مهندس أزمات وكورث بإدارة الأداء

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، وخبرة أكثر من عام فما فوق في أعمال التخطيط والإحصاءات، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المتقدم على دراية كافية بالأعمال الرئيسية بالشركة «تشغيل وصيانة» وإدارة التخطيط وكتابة الوثائق الرسمية، فضلاً عن القدرة على التعامل مع برامج الأوفيس والبرامج الإحصائية.

4- مهندس وحدات متحركة «معدات تذاكر / ثقيلة» بإدارة المعدات

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، و23 سنوات خبرة عملية في معدات المترو أو ذات الصلة، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين.

5- مهندس سلامة وجودة إدارة المعايير والمقاييس

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، وخبرة عملية في تشغيل وصيانة المترو، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين، وأن يكون المتقدم على دراية بالمعايير الأوروبية.

6- أخصائي جودة بقسم مراقبة الجودة

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، و3 سنة خبرة عملية فما فوق، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المتقدم على دراية كبيرة بتشغيل وصيانة المترو وقوانين ولوائح وسلامة الجودة.

7- مهندس سلامة وجودة بفريق المراقبة «مراقب ومراسل»

تتطلب هذه الوظيفة شهادة جامعية، وبكالوريوس الهندسة أو مؤهل أعلى بتقدير جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، والخبرة ذات الأولوية في تشغيل وصيانة المترو، وأن تكون اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة، وشهادة عضوية نقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المتقدم على دراية بالتخصصات «امدادات الطاقة وأنظمة كهروميكانيكية وإشارات واتصالات وأنظمة التذاكر وبرامج الحاسب الآلي، وأخيراً أن يقبل المتقدم العمل بالورديات المختلفة.