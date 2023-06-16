«الكهرباء»: فحص 301 من العاملين وذويهم في قافلة طبية بالمنوفية

قال الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، بوزارة الكهرباء، إن فاعليات اليوم الثاني من القافلة الطبية التي نظمها قطاع المنصورة بمدينه شبين الكوم بمحافظة المنوفية بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر شهد إجراء 301 كشف طبي على العاملين وذويهم بقطاع الكهرباء منهم 126 حالة في اليوم الأول و175 حالة باليوم الثاني وشملت تخصصات 113 رمد و90 باطنة و32 قلب و24 جراحة و42 عظام.

العديد من التخصصات من الاستشاريين والإخصائيين

وأشار سليم في تصريحات صحفية إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من الاستشاريين و الأخصائيين في تخصصات مختلفة من مستشفيات السلام بالتجمع الخامس والعيون الدولي منهم «الدكتور احمد الحوفي استاذ و استشاري الجراحة العامة و الاورام و جراحات المناظير والدكتور احمد ياسر استاذ و استشاري الجراحة العامة و جراحات المناظير والدكتوراحمد شديد استشاري العظام و المفاصل والدكتور رامي سليمان استاذ و استشاري جراحة العظام و جراحة الكتف و اليد و الدكتور وليد الشرقاوي استشاري القلب والدكتور سارة شلباية استشاري الباطنة العامة و الغدد الصماء و السكر».

خطة جديدة لتطوير وتحديث كافة الخدمات المقدمة لجموع العاملين بالصعيد

وأكد أن الشركة تبني خطة جديدة قائمة على تطوير وتحديث كافة الخدمات المقدمة لجموع العاملين خاصة بمحافظات صعيد مصر التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم لافتا الي عمل الشركة الدائم لحل اي مشكلة تواجه العاملين بقطاع الكهرباء في أسرع وقت للحصول على خدمة صحية وطبية متميزة.