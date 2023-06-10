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«مياه الشرب بالجيزة»: لا صحة لانقطاع الخدمة عن بعض مناطق المحافظة

كتب:

سلامة عامر
03:33 م | السبت 10 يونيو 2023
قطع المياه.. تعبيرية

قطع المياه.. تعبيرية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن مناطق «هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الأخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية».

التنويه مسبقا عن انقطاع المياه

وأوضحت أنه يجري التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع عبر الصفحة الرسمية للشركة، وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.

واستعرضت الشركة أن قنوات التواصل مع الشركة، التي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على «فيس بوك»، والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.