وزير الطيران المدني يطالب الحجاج المسافرين بالدعاء لمصر وشعبها

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن الدولة المصرية بجميع أجهزتها وهيئاتها تعمل بجد على تيسير سفر الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة ورعايتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

وطالب خلال كلمته بالاحتفالية التي عقدتها شركة مصر للطيران اليوم لتوديع طلائع الحجاج المصريين المسافرين إلى الأراضي المقدسة، التي حضرتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، الحجاج المصريين بالدعاء لمصر وللشعب المصري بأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان هم وجموع شعوب العالم.

حجاج وزارة التضامن

ومن جهتها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اليوم شهد سفر أولي رحلات حجاج التضامن لمحافظات الجيزة والاسماعيلية والمنوفية ، لافتة إلي أن عدد حجاج وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام بلغ 5500 حاج تم اختيارهم من 27 محافظة.

ومن جهته أكد المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة استعدت بشكل جدي لنقل نحو 35 ألف حاج مصري، بالإضافة إلي نحو 10 آلاف حاج من حجاج دولة مالي والحجاج الفلسطينيين.

فوز أكبر الحجاج

وفي نهاية الاحتفالية أعلنت شركة مصر للطيران فوز الحاج أحمد علي علي نصر أكبر الحجاج المسافرين علي متن الرحلة (94 سنة ) من حجاج القرعة بالدقهلية بتذكرة مجانية، كما أجرت سحبا علنيا بين حجاج رحلة الشركة المسافرة للفوز بتخفيض 50% علي سعر تذكرة السفر والفوز بأوزان إضافية فضلا عن عدد من الهدايا التذكارية ،فيما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي 5 جوائز قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه.