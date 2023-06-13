«مصر للطيران» تنقل 2240 حاجا على متن 12 رحلة جوية لمطاري جدة والمدينة

تُسّير شركة مصر للطيران 12 رحلة جوية، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية بواقع 7 رحلات من القاهرة إلى جدة، و4 رحلات من القاهرة للمدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلة من أسوان إلى المدينة المنورة وذلك لنقل 2240 حاجا.

حجاج القرعة بالمنوفية وأسوان

وأوضحت مصر للطيران في بيان، أن رحلاتها اليوم ستنقل حجاج القرعة بالمنوفية وأسوان فضلا عن بعثتي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وحجاج فلسطين.

بدء سفر حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية

وفى سياق متصل، أكد حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن حجاج المستوى الاقتصادي طيران سيبدأون السفر إلى الأراضي المقدسة، غدا، لافتا إلى أن غالبية حجاج السياحة المسافرين جوا سيسافرون على رحلات مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن 75% من حصة تأشيرات الحج السياحي لهذا العام تم تخصيصها للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) حيث خصصت لها وزارة السياحة عدد 12 ألف تأشيرة بواقع 4 آلاف تأشيرة للحج البري و8 آلاف تأشيرة حج للبرنامج الاقتصادي طيران، منوها بأن أول رحلات الحج البري انطلقت أمس.

وتابع: «وزارة السياحة والآثار خصصت الـ25% الباقية من حصة تأشيرات الحج لبرامج الـ5 نجوم، حيث خصص له نحو 4 آلاف تأشيرة، لافتا إلى أن حجاج برنامج الـ5 نجوم سيبدأون السفر إلى الأراضي المقدسة بداية من يوم 20 يونيو الجاري.