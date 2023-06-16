وصول 661 ألف حاج إلى المدينة المنورة تمهيدا لأداء المناسك

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة 661346 حاجا من عدة جنسيات عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج 1444 - 2023، حتى مساء أمس الخميس.

وصول 75414 من الحجاج إلى المدينة المنورة مساء أمس الخميس

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء أمس، أن إجمالي الوصول لليوم الخميس بلغ 75414 حاجا وصل منهم 31414 حاجا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 136 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 1038 رحلة تقل 41004 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 83 رحلة تقل 2390 حاجًا، كما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة 606 حجاج على متن 16 رحلة.

عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة بلغ 471051 حاجا

وأشارت الإحصائية السعودية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 502455 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 158840 حاجا من جنسيات مختلف.

السعودية تخصص قطار الحرمين لخدمة الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

في السياق خصصت المملكة العربية السعودية، قطار الحرمين للتسهيل على زوار بيت الله الحرام في موسم الحج من مكة المكرمة للمدينة المنورة، حيث تبلغ المسافة بينهما 260 كيلومترا، وفي السابق كانت وسائل الانتقال المتاحة بين المدينتين مرهقة وشاقة وتأخذ الكثير من الوقت لا سيما خلال موسم الحج، إلا أن هذا الأمر انتهى مع تدشين مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مكة والمدينة مرورا بمدينة جدة، والذي يسير بسرعة تصل إلى 300 كم / ساعة بما يسمح بالتنقل بين الحرمين في أقل من ساعتين ونصف، لذلك يبحث الحجاج عن أسعار تذاكر قطار الحرمين من مكة إلى المدينة المنورة ذهابا وعودة.