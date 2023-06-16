تحميل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل النموذج الاسترشادى لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، والتي من المقرر أن يُعقد امتحانها لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة.

تحميل النموذج الاسترشادى لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

يمكن تحميل النموذج الاسترشادى لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا، ومن المقرر أن تتضمن أسئلة امتحان اللغة العربية 70% أسئلة بسيطة للمستويات العقلية بسيطة ومتوسطة، والأسئلة ستكون واضحة ولا تحتاج إلى التأويل.

محتويات النموذج الاسترشادى لمادة اللغة العربية

ويشمل النموذج قطعة عن البصمة الكربونية، وقطعة مما كتبه يحيى حقي في سيرته الذاتية، والتي ذكر فيها بداية تعليمه في كُتاب السيدة زينب، وأيضاً قطعة من كتاب الأيام لطه حسين، ومقاطع من أبيات الشعر لحافظ إبراهيم وصلاح عبدالصبور، إيليا أبوماضي.

ومن المقرر أن يعقد امتحان اللغة العربية ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كما تعتمد أسئلة الامتحان على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مزايا الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الثالث الثانوي

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، إن تضمين امتحانات الثانوية العامة أسئلة مقالية هذا العام له العديد من المميزات، فهي تساعد الطالب على تنظيم إجابته وتسلسلها وفقاً لقدرته على الابداع في التعبير عن الأفكار التي يراها ترتبط بمضمون الاجابة وفحواها، وتساعد الأسئلة المقالية الطالب على تفنيد الآراء المختلفة التي ترتبط بعناصر الاجابة على السؤال.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الثالث الثانوي، تُساعد الطالب على توظيف ما لديه من أفكار ذات معنى بمضمون السؤال «نظرية التعلم ذو المعنى»، وتُساعد على قياس ما لدى الطالب من نظرة شمولية لمضمون السؤال المطروح للنقاش وقدرته على استبصار العلاقات المترابطة بين عناصر السؤال «نظرية الجشطلت».

كما تُساعد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة، على قياس قدرة الطالب على التلخيص والتحليل وإعادة صياغة نصوص المحتوى المكتوب «نظرية تحليل المحتوى»، وتُساعد على قياس قدرة الطالب على ربط ما لديه من معلومات سابقة بما اكتسبه من خبرات تعليمية مربية «النظرية البنائية».