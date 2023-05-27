«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

زعمت جروبات الغش «شاومينج بيغشش الثانوية الفنية» على «تليجرام»، تداول أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الدبلومات الفنية، حاليا، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023، الذي بدأ الساعة التاسعة صباحا.

الغرفة المركزية رصدت جميع الصور المتداولة

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية رصدت جميع الصور المتداولة لأوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية، عبر جروبات الغش، للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيجري ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق أسئلة امتحان اللغة العربية، ونشره عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وأكد المصدر أنّه سيجري تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من حاول تصوير أو نشر أو ترويج ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.