مصطفى قمر ينشر صورا من كواليس فيلم حريم كريم الجزء الثاني

يواصل الفنان مصطفى قمر تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد الجزء الثاني من حريم كريم، الذي يقدمه بعد مرور سنوات على طرح الجزء الأول، والذي حقق تفاعل كبير مع الجمهور.

حيث كشف الفنان مصطفى قمر عن مجموعة من الصور الخاصة من داخل كواليس تصوير فيلم أولاد حريم كريم على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «بخاف من الموتوسيكلات وتيام دايس بنزين ولا همه يعني يا تيام هلاقيها منك ولا من الحريم.. أولاد حريم كريم بنصور حاليًا مع الأستاذ العبقري على إدريس استنونا».

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى قمر وتيام مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وبشري وداليا البحيري ورنا رئيس، وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

كان قد تم تقديم الجزء الأول من فيلم حريم كريم عام 2005 بمشاركة عدد كبير من الفنانين وحقق نجاح كبير.