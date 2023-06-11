بعد 18 عاما من عرض الجزء الأول.. «أولاد حريم كريم» يتعرض لمشكلات جيل الشباب

انطلق تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، قبل أيام، بمنطقة شبرامنت، بعد مرور 18 عاماً من عرض الجزء الأول عام 2005، والذى كان يحمل عنوان «حريم كريم».

فيلم «أولاد حريم كريم» من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، ويشارك من أبطال الجزء الأول كل من مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيرى، وعلاء غانم، وخالد سرحان، فى حين ينضم إليهم من الشباب الذين يجسّدون أدوار الأبناء كل من تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وفؤاد محسن، ويوسف عمر، بالإضافة إلى مشاركة الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة بشرى. واعتذر من نجوم الجزء الأول كل من ياسمين عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، وتقرّر إلغاء دورى الفنان طلعت زكريا والفنانة ثريا إبراهيم، نظراً لوفاتهما.

تحدّث الفنان تيام قمر عن كواليس فيلم «أولاد حريم كريم» قائلاً لـ«الوطن»: «الفيلم ليس امتداداً بشكل كامل لفيلم «حريم كريم»، إنما نحن استمددنا فقط روح ونجاح الفيلم الأول، وقمنا بوضع قصة جديدة ومختلفة عن حياة كريم وصديقاته وأولادهم بعد مرور 18 عاماً، حيث إن الحياة اختلفت تماماً خلال تلك الفترة، وأصبحت الحياة سريعة، وطبيعة علاقتنا مع بعضنا البعض تغيرت أيضاً».

وكشف نجل الفنان مصطفى قمر، عن شخصيته فى الفيلم، قائلاً: «أجسد دور كريم، الطفل المشاغب الذى ظهر فى فيلم حريم كريم، وكان نجل الفنانة داليا البحيرى والفنان خالد سرحان، وكان سبباً رئيسياً فى انفصالهما عن بعضهما البعض، بعد أن اكتشف خالد سرحان أن زوجته قامت بتسمية ابنها على اسم حبيبها كريم، شخصية مصطفى قمر».

وأشار «تيام» إلى أن دور «كريم» سيكون قريباً من دور والده فى الجزء الأول: «شخصية كريم فى أولاد حريم كريم كوميدية، وربما تشبه فى جزء منها شخصية الفنان مصطفى قمر فى فيلم حريم كريم، حيث إنه سيقع فى عدد من القصص الغرامية، وعليه أن يتعامل معها، حتى لا يقع فى مشكلات وأزمات، مثل التى وقع فيها مصطفى قمر».

وبسؤاله عن وقت عرض الفيلم، قال: «تصوير الفيلم انطلق منذ ما يقرب من عشرة أيام، وحتى الآن لم نُحدّد موعداً نهائياً للعرض، ربما أفضل من يسأل عن هذا الأمر هم المنتجون، لأنهم أصحاب القرار، فنحن حتى الآن نحضّر للفيلم بجانب تصوير المشاهد التى انتهينا فعلياً من كتابتها».

وأوضحت الكاتبة زينب عزيز، مؤلفة الفيلم، لـ«الوطن» أن عمرو عبدالجليل وبشرى سيُقدمان شخصيتين جديدتين: «فيلم أولاد حريم كريم لن يتضمن استكمال فنانين لأدوار فنانين آخرين، فستكون هناك أدوار جديدة لم تظهر من قبل أمثال شخصيتى الفنان عمرو عبدالجليل والفنانة بشرى بجانب عشرات الأدوار لعدد من الفنانين الشباب».

وأشارت «عزيز» إلى أن الفنانة بشرى لعبت دوراً كبيراً فى ظهور فيلم «أولاد حريم كريم»: «لولا مصطفى قمر وبشرى، ما كنت قد تحمّست لكتابة فيلم أولاد حريم كريم، فهما دوماً كانا يتناقشان معى فى إمكانية تقديم الجزء الثانى، وكان لهما فضل كبير فى ظهور العمل، خاصة أن بشرى حبّذت أن تشارك فى إنتاج العمل».