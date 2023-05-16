خطوات متابعة طلب تركيب عداد كهرباء كودي بالوحدات السكنية.. تعرف عليها

يتساءل عدد كبير من أصحاب العقارات والوحدات السكنية المخالفة في المناطق العشوائية عن الخطوات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب العداد الكودي لعام 2023 عبر منصة خدمات الكهرباء.

خطوات تركيب العداد الكودي

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخطوات التي يجب أن يقوم بها الراغبون في تركيب العداد الكودي من خلال الرابط التالي «https://eservices.eehc.gov.eg/»

كيفية تقديم طلب تركيب العداد الكودي

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات لتقديم طلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهي كالتالي:

- قم بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

- اضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- املأ استمارة البيانات المطلوبة.

- قم بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- اضغط على خانة «ارسال الطلب».

طرق متابعة طلب تركيب عداد الكهرباء

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن 3 طرق تُمكن المواطن من متابعة طلب التقديم الخاص به عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لمتابعة طلب التقديم.

- متابعة البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن والذي قام بإدخاله ضمن البيانات.

عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة

وأشارت القابضة للكهرباء إلى أن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى وسعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها لافتة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة مقايسة العداد التقليدي.