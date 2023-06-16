ضبط 3 أشخاص وسيدة بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط إحدى مالكة العقار وثلاثة آخرين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها متر بعمق 5 أمتار وقطعة من الحجر يشتبه في أثريتها، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حال استقلاله سيارة نقل يعمل عليها كسائق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 21 كيلو وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً.